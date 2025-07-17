Песков выступил за объяснения по проекту о поиске экстремизма в Сети

Инициатива депутатов о штрафах до 5 тыс. за доступ к материалам, признанным экстремистскими, стала «весьма резонансной», отметили в Кремле. В Совфеде объясняли, что инициатива не направлена на массовое наказание граждан

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле пока не могут прокомментировать законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих административную ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе через VPN, однако инициатива нуждается в подробных объяснениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что — да, судя по вчерашнему и сегодняшнего дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы, более подробные объяснения, с тем чтобы ответить на вопросы людей», — отметил он.

На законопроект накануне обратила внимание главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк (Фонд борьбы с коррупцией, признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован), если нам будет запрещено их даже читать», — написала она в телеграм-канале.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, они предложили штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Один из авторов инициативы, сенатор Артем Шейкин, говорил, что основной акцент в поправках в КоАП с введением ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN-сервисов, делается на регулировании деятельности провайдеров, платформ и технических посредников.

С прошлого марта в России действует запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.

В декабре Роскомнадзор утверждал, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах VPN-пользователей.