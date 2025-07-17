 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков выступил за объяснения по проекту о поиске экстремизма в Сети

Инициатива депутатов о штрафах до 5 тыс. за доступ к материалам, признанным экстремистскими, стала «весьма резонансной», отметили в Кремле. В Совфеде объясняли, что инициатива не направлена на массовое наказание граждан
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле пока не могут прокомментировать законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих административную ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе через VPN, однако инициатива нуждается в подробных объяснениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что — да, судя по вчерашнему и сегодняшнего дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы, более подробные объяснения, с тем чтобы ответить на вопросы людей», — отметил он.

На законопроект накануне обратила внимание главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк (Фонд борьбы с коррупцией, признан Минюстом иноагентом, признан в России запрещенной экстремистской организацией и ликвидирован), если нам будет запрещено их даже читать», — написала она в телеграм-канале.

Кому грозит поправка о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, они предложили штрафовать граждан за умышленный поиск в Сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Один из авторов инициативы, сенатор Артем Шейкин, говорил, что основной акцент в поправках в КоАП с введением ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN-сервисов, делается на регулировании деятельности провайдеров, платформ и технических посредников.

С прошлого марта в России действует запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.

В декабре Роскомнадзор утверждал, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах VPN-пользователей.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Госдума VPN экстремистский материал
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Сенатор объяснил штрафы за доступ к экстремистским материалам с VPN
Политика
Кому грозит поправка о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Политика
В Думе рассказали, за просмотр каких видео будет грозить штраф
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины Политика, 14:09
Эксперты отметили ценовой парадокс стрит-ретейла в Москве Недвижимость, 14:09
Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 14:08
Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины Политика, 14:04
Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:03
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за превышение средней скорости Авто, 14:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела Общество, 13:59
В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары Общество, 13:49
Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью Финансы, 13:45
«Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие работы Юрия Кары. Видео Общество, 13:40
В Союзе кинематографистов назвали дату и место похорон Юрия Кары Общество, 13:40
Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления Политика, 13:37