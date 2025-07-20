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Военная операция на Украине ,  
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Ограничения на полеты вновь ввели во Внуково

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Военная операция на Украине

В столичном аэропорту Внуково на юго-западе столицы вновь введены ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

За прошедшие сутки в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения. По состоянию на 9:20 мск на запасные аэродромы ушли 134 самолета, в том числе 45 — из Внуково.

Минобороны сообщило, что с 8:00 до 8:10 мск были сбиты пять украинских дронов самолетного типа: три над Брянской областью и два — над Калужской.

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Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Cредства ПВО в ночь на 20 июля уничтожили 93 дрона ВСУ над российскими регионами. Над территорией Московского региона было перехвачено 19 беспилотников, из них 16 летели на Москву.

Все четыре столичных аэропорта приостанавливали свою работу — из-за ограничений на запасные аэродромы отправили 134 рейса, из них летевших в Шереметьево — 78 рейсов, во Внуково — 45, в Домодедово — восемь и в Жуковский — три.

Для полетов ночью 20 июля также закрывали аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги. Последний утром вновь приостановил полеты.

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