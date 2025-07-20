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На запасные аэродромы из-за ограничений в Москве отправили 134 рейса

Росавиация: на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве отправили 134 рейса
На запасные аэродромы ушли 78 рейсов, летевших в Шереметьево, 45 — во Внуково и восемь — в Домодедово, а также три направлявшихся в Жуковский, сообщила Росавиация. Все четыре аэропорта приостанавливали полеты из-за атаки дронов
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

За время действия ограничений на полеты в российских аэропортах в ночь с 19 на 20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Больше всего самолетов было перенаправлено из московского аэропорта Шереметьево — 78.

Кроме того, на запасных аэродромах сели 45 лайнеров, летевших во Внуково, восемь — в Домодедово и три, направлявшихся в Жуковский. Часть рейсов была перенаправлена в петербургский аэропорт Пулково.

Минтранс России и Росавиация контролируют работу воздушного транспорта в условиях ограничений, отметил Кореняко. Он подчеркнул, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, чтобы вернуться к штатному расписанию в кратчайшие сроки.

В Росавиации назвали ситуацию «управляемой». У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, заключил представитель ведомства.

«Аэрофлот» допустил отмены и переносы рейсов из-за мер в Шереметьево
Общество

Минувшей ночью Москва подверглась атаке дронов. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 19 дронов над Московским регионом, в том числе 16 летевших к столице.

На фоне атаки все московские аэропорты вводили ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов — с 0:37 до 2:47 мск. Только за это время было задержано или отменено более 50 рейсов разных авиакомпаний, вылетавших из Шереметьево, следует из данных с табло аэропорта. Также запрет на полеты в аэропорту дважды вводили за несколько часов до полуночи.

О вводе ограничений во Внуково, Домодедово и Жуковском Росавиация сообщила в 2:14 мск. Они были сняты к 4:00. Кроме того, в Домодедово и Жуковском меры действовали около 20 минут поздним вечером 19 июля. Во Внуково ограничения ввели в 20:29 мск и сняли только к 22:45.

Утром 20 июля ограничительные меры во Внуково были введены снова.

«Аэрофлот» предупредил о задержках и возможных отменах рейсов из-за ситуации в Шереметьево. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложила оформить вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить их на последующие рейсы, выполняемые в течение десяти дней с даты отмененного вылета.

Также ограничительные меры ночью вводили в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги. Последний утром вновь приостановил полеты.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
аэропорт Внуково аэропорт Домодедово аэропорт Шереметьево Аэропорт Жуковский Росавиация приостановка полетов беспилотники
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