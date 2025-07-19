Над Брянской областью менее чем за час сбили 12 беспилотников
Над Брянской областью в период с 7:45 до 8:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
В ночь на 19 июля над девятью регионами России уничтожили 71 дрон ВСУ. В частности, 16 были уничтожены над Московским регионом, из которых 13 летели на Москву.
Над Ростовской областью сбили 24 беспилотника, над Брянской — 11, десять — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, один — над Краснодарским краем.
Ночью мэр столицы Сергей Собянин несколько раз сообщал об уничтоженных на подлете к Москве дронах. К 01:46 их количество достигло 13.
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