Над Брянской областью менее чем за час сбили 12 беспилотников

Над Брянской областью в период с 7:45 до 8:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

В ночь на 19 июля над девятью регионами России уничтожили 71 дрон ВСУ. В частности, 16 были уничтожены над Московским регионом, из которых 13 летели на Москву.

Над Ростовской областью сбили 24 беспилотника, над Брянской — 11, десять — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, один — над Краснодарским краем.

Ночью мэр столицы Сергей Собянин несколько раз сообщал об уничтоженных на подлете к Москве дронах. К 01:46 их количество достигло 13.