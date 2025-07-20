Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда из-за атаки дрона
Пассажирский поезд Адлер — Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги.
«Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на ст. Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд № 301 Адлер — Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17:52 следует с задержкой более 6 часов», — говорится в сообщении.
В ночь на 19 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. Падение фрагментов беспилотника на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждения контактной сети и задержку более 50 поездов. К вечеру 19 июля количество задержанных поездов увеличилось до 75.
Из-за отключения электричества в результате атаки дронов ночью 19 июля было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.
По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 23:55 мск 19 июля по направлению в Крым и обратно задержался 21 поезд.
В связи с задержкой поездов РЖД запустили горячую линию, ситуация с восстановлением движения находится под личным контролем главы компании Олега Белозерова.
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