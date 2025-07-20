Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда из-за атаки дрона

Пассажирский поезд Адлер — Гомель/Минск задерживается более чем на шесть часов из-за повреждения контактной сети в Ростовской области, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги.

«Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на ст. Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд № 301 Адлер — Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17:52 следует с задержкой более 6 часов», — говорится в сообщении.

В ночь на 19 июля дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. Падение фрагментов беспилотника на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждения контактной сети и задержку более 50 поездов. К вечеру 19 июля количество задержанных поездов увеличилось до 75.

Из-за отключения электричества в результате атаки дронов ночью 19 июля было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.

По данным перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по состоянию на 23:55 мск 19 июля по направлению в Крым и обратно задержался 21 поезд.

В связи с задержкой поездов РЖД запустили горячую линию, ситуация с восстановлением движения находится под личным контролем главы компании Олега Белозерова.