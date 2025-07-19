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Военная операция на Украине ,  
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В РЖД сообщили о задержке 75 поездов после утренней атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово после падения обломков БПЛА с задержками следуют 75 пассажирских поездов, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

В компании отметили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, добавили в РЖД.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ночью 19 июля сообщил об остановке движения пассажирского поезда Адлер — Москва из-за отключения электричества в результате атаки дронов. Из-за налета беспилотников в Каменском районе региона загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия.

После атаки дронов задержали 12 поездов, следующих в Крым и обратно
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Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Позже в РЖД сообщили, что из-за повреждения контактной сети задержано более 50 поездов дальнего следования.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» ранее рассказал, что по состоянию на 16:00 мск по направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине поезда беспилотники Ростовская область РЖД задержка поездов
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