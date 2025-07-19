В РЖД сообщили о задержке 75 поездов после утренней атаки дронов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово после падения обломков БПЛА с задержками следуют 75 пассажирских поездов, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

В компании отметили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, добавили в РЖД.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь ночью 19 июля сообщил об остановке движения пассажирского поезда Адлер — Москва из-за отключения электричества в результате атаки дронов. Из-за налета беспилотников в Каменском районе региона загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия.

Позже в РЖД сообщили, что из-за повреждения контактной сети задержано более 50 поездов дальнего следования

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» ранее рассказал, что по состоянию на 16:00 мск по направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов.