В Ростовской области из-за атаки дронов остановили поезд Адлер–Москва
Из-за отключения электричества в результате атаки дронов остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Из-за налета дронов в Каменском районе региона загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия. Помимо пассажирского состава, это затронуло пять населенных пунктов — в зоне отключения, по информации Слюсаря, живут около 2 тыс. человек. Сам поезд отводят на безопасное расстояние.
Также в результате падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Ранения получил один человек, его доставили в больницу. На место выехали экстренные службы. В Донецке обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар.
Ранее в Минобороны сообщили, что с 18:15 до 23:05 мск 18 июля российские силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа. Восемь из них сбили над Ростовской областью.
Большую часть беспилотников ликвидировали над Брянской областью — там сбили 48 дронов. Еще 12 уничтожили над Орловской областью, десять — над Калужской. Также пять дронов нейтрализовали в Московском регионе, по одному — в Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областях.
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