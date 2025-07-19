В Ростовской области из-за атаки дронов остановили поезд Адлер–Москва

Из-за отключения электричества в результате атаки дронов остановлено движение пассажирского поезда Адлер-Москва, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.



Из-за налета дронов в Каменском районе региона загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия. Помимо пассажирского состава, это затронуло пять населенных пунктов — в зоне отключения, по информации Слюсаря, живут около 2 тыс. человек. Сам поезд отводят на безопасное расстояние.



Также в результате падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. Ранения получил один человек, его доставили в больницу. На место выехали экстренные службы. В Донецке обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар.

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