РЖД открыли горячую линию после задержки поездов в Ростовской области
РЖД запустили горячую линию в связи с задержкой поездов в Ростовской области, вызванной атакой беспилотников на регион, сообщает пресс-служба компании.
«Для информирования пассажиров организована горячая линия», — говорится в сообщении.
Представители РЖД уточнили, что в случае отказа от поездки возврат и переоформление проездных документов производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.
Ситуация с восстановлением движения в Ростовской области находится под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова, для координации работы по ликвидации последствий происшествия в компании действует оперативный штаб.
После атаки дронов на Ростовскую область в ночь на 19 июля из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков беспилотника на перегоне Лихая — Замчалово, были задержаны более 50 поездов.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил об остановке движения пассажирского поезда Адлер — Москва, проходившего через территорию региона, из-за отключения электричества после атаки дронов. Поезд отвели на безопасное расстояние.
В Каменском районе после атаки дронов загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия. Это затронуло пять населенных пунктов — в зоне отключения оказались 2 тыс. человек.
После падения обломков дрона в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов. Один человек пострадал и был госпитализирован. В ростовском Донецке фрагменты беспилотного летательного аппарата вызвали ландшафтный пожар.
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