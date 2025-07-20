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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий генерал призвал Киев наносить удары по российским аэродромам

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина может усилить свою систему противовоздушной обороны не только за счет материальной поддержки, но и через наступательные действия против российской авиации, заявил возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг. Заявление прозвучало во время эфира на Youtube-канале бундесвера.

«Речь идет о нанесении ударов по аэродромам и самолетам еще до их применения, а также по объектам российской оборонной промышленности», — отметил генерал.

Фройдинг также указал, что Россия значительно нарастила производство баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В связи с этим, по его мнению, необходимо пересмотреть действующие экономические меры против Москвы, в том числе связанные с экспортным контролем.

Германия исключила поставки Украине систем Patriot и ракет Taurus
Политика
Борис Писториус

Ранее, 17 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина «в течение ближайших дней и месяцев» получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.

Фройдинг в середине июля заявил, что первые дальнобойные системы вооружений Украина получит уже в конце июля. Министр обороны Борис Писториус 14 июля опроверг поставку Украине систем ПВО Patriot и ракет Taurus, несмотря на повторные просьбы Киева.

Кроме того, в конце мая Берлин и Киев подписали оборонное соглашение, согласно которому Германия обязалась «профинансировать производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции. Применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», предупреждал президент Владимир Путин.

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