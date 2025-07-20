Гранд Сервис Экспресс: по направлению в Крым и из него задержался 21 поезд

По направлению в Крым и из него задержались еще пять поездов

Задерживаются еще 5 поездов, следующих в Крым и из него, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в телеграм-канале.

По данным на 23:30 19 июля, в расписании зафиксированы задержки 21 поезда. Время опоздания составит от одного до одиннадцати часов.

Так, в Симферополь и Евпаторию задерживаются поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска. Из республики Крым опаздывают поезда в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Пермь.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться, а также подчеркнули, что делают все возможное для сокращения времени задержек.

По данным на 16:00 19 июля, задержались 16 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно.

Утром 19 июля перевозчик сообщил о задержке 50 поездов. Это произошло из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово, вызванной падением обломков БПЛА.

Электроснабжение в контактную сеть станции Лихая было подано в 9:19 мск, после чего движение поездов восстановили.