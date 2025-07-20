 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

По направлению в Крым и из него задержались еще пять поездов

Гранд Сервис Экспресс: по направлению в Крым и из него задержался 21 поезд
Сюжет
Военная операция на Украине

Задерживаются еще 5 поездов, следующих в Крым и из него, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в телеграм-канале.

По данным на 23:30 19 июля, в расписании зафиксированы задержки 21 поезда. Время опоздания составит от одного до одиннадцати часов.

Так, в Симферополь и Евпаторию задерживаются поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска. Из республики Крым опаздывают поезда в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Пермь.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться, а также подчеркнули, что делают все возможное для сокращения времени задержек.

По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов
Политика
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

По данным на 16:00 19 июля, задержались 16 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно.

Утром 19 июля перевозчик сообщил о задержке 50 поездов. Это произошло из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово, вызванной падением обломков БПЛА.

Электроснабжение в контактную сеть станции Лихая было подано в 9:19 мск, после чего движение поездов восстановили.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Крым поезда задержка задержка поезда
Материалы по теме
В РЖД сообщили о задержке 75 поездов после утренней атаки дронов
Политика
По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов
Политика
После атаки дронов задержали 12 поездов, следующих в Крым и обратно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Отдых на курорте в Северной Корее. Фото Общество, 02:51
Будущий член руководства ЕЦБ призвал учитывать политические риски Финансы, 02:51
В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече Политика, 02:40
Как перевернулось судно во Вьетнаме, где погибли 34 человека. Фото Общество, 02:40
«Спящий принц» Саудовской Аравии умер после 20 лет комы Общество, 02:23
Сразу в трех аэропортах Москвы ввели ограничения Политика, 02:18
ПВО сбила 15 атаковавших Москву беспилотников Политика, 02:16
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека. Видео Общество, 02:05
По направлению в Крым и из него задержались еще пять поездов Политика, 01:57
Собянин сообщил об атаке БПЛА на Зеленоград Политика, 01:48
ПВО сбила летевший на Москву дрон Политика, 01:21
NYT сравнила лидера японской правой партии с Трампом Политика, 01:14
Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты Политика, 00:45
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Спорт, 00:40