По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов
Задерживаются 16 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в телеграм-канале, ссылаясь на данные на 16:00 мск.
Так, в Крым задержаны поезда из Москвы в Симферополь, Севастополь и Феодосию, а также поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь и из Омска в Симферополь.
Из Крыма задержаны поезда из Симферополя в Москву и Смоленск, из Севастополя в Санкт-Петербург, из Евпатории в Москву и Санкт-Петербург и из Феодосии в Москву.
Время задержек составляет от одного до 10 часов.
В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. Там также подчеркнули, что делают все возможное для сокращения времени задержек.
В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Падение фрагментов одного из дронов на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждение контактной сети. В результате были задержаны более 50 поездов, включая пассажирский состав Адлер — Москва.
Электроснабжение в контактную сеть станции Лихая было подано в 9:19 мск, после чего движение поездов на электротяге на перегоне Лихая — Замчалово было восстановлено.
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