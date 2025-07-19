 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Задерживаются 16 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в телеграм-канале, ссылаясь на данные на 16:00 мск.

Так, в Крым задержаны поезда из Москвы в Симферополь, Севастополь и Феодосию, а также поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь и из Омска в Симферополь.

Из Крыма задержаны поезда из Симферополя в Москву и Смоленск, из Севастополя в Санкт-Петербург, из Евпатории в Москву и Санкт-Петербург и из Феодосии в Москву.

Время задержек составляет от одного до 10 часов. 

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. Там также подчеркнули, что делают все возможное для сокращения времени задержек.

После атаки дронов задержали 12 поездов, следующих в Крым и обратно
Политика
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Падение фрагментов одного из дронов на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждение контактной сети. В результате были задержаны более 50 поездов, включая пассажирский состав Адлер — Москва.

Электроснабжение в контактную сеть станции Лихая было подано в 9:19 мск, после чего движение поездов на электротяге на перегоне Лихая — Замчалово было восстановлено.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине поезда Крым «Гранд сервис экспресс» задержка поездов
Материалы по теме
В Ростовской области открыли движение поездов, нарушенное из-за дронов
Общество
РЖД открыли горячую линию после задержки поездов в Ростовской области
Общество
В Ростовской области из-за атаки дронов остановили поезд Адлер — Москва
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу Политика, 19:40
Европарламент исключил вступление Грузии в ЕС при «авторитарном курсе» Политика, 19:23
Над территорией России за четыре часа сбили 27 украинских беспилотников Политика, 19:21
Овечкин рассказал, что хоккеисты пытались добиться допуска на Олимпиаду Спорт, 19:13
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 19:10
Последствия удара по центру Донецка. Видео Политика, 19:09
Глава Днепропетровской области заявил о массированной атаке в Павлограде Политика, 18:46
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
По направлению в Крым и с полуострова задержались 16 поездов Политика, 18:36
Бублик 13-й раз в карьере вышел в финал турнира ATP Спорт, 18:27
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 18:24
Во Вьетнаме 34 человека погибли при крушении судна во время экскурсии Общество, 18:21
Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили работу Политика, 18:19
На подлете к Москве сбили два беспилотника Политика, 18:11
Овечкин пожелал Карпину стать чемпионом России с «Динамо» Спорт, 18:07