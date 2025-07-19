После атаки дронов задержали 12 поездов, следующих в Крым и обратно

Двенадцать пассажирских поездов, курсирующих в Крым и обратно, задерживаются в пути, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 9:39 мск 19 июля, задержка составляет от 1,5 до 7 часов.

Среди задержанных — поезда № 97/98, № 17/18, № 68/69 и № 177/178, направлявшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, а также рейсы из Крыма в столицу и другие города, включая Смоленск и Санкт-Петербург.

Точное время задержки может корректироваться в зависимости от ситуации, отметили в пресс-службе компании.

Пассажиров обеспечат питанием. Перевозчик подчеркнул, что предпринимаются меры для сокращения времени опоздания.

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Падение фрагментов одного из дронов на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждение контактной сети. В результате были задержаны более 50 поездов, включая пассажирский состав Адлер — Москва.

РЖД открыли горячую линию для пассажиров. Ситуация находится под личным контролем генерального директора компании Олега Белозерова.

Электроснабжение в контактную сеть станции Лихая было подано в 9:19 мск, движение поездов на электротяге на перегоне Лихая — Замчалово было восстановлено.