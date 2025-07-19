На подлете к Москве сбили два беспилотника

Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего в сторону Москвы.

В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву.



Минобороны сообщило, что в период с 11:30 мск до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом.