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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили два беспилотника

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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Москва
Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего в сторону Москвы.

Над Брянской областью менее чем за час сбили 12 беспилотников
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В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву.

Минобороны сообщило, что в период с 11:30 мск до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом.

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Сергей Собянин Москва беспилотники Военная операция на Украине
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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