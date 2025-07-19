На подлете к Москве сбили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего в сторону Москвы.
В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву.
Минобороны сообщило, что в период с 11:30 мск до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов