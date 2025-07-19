Над Московским регионом сбили четыре беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В период с 11:30 мск до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, из них четыре — над Московским регионом, сообщило Минобороны.

Еще восемь дронов сбили над территорией Брянской области, по одному — над Тверской и Калужской областями.

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

В период с 08:30 мск до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотников, по пять БПЛА — над территориями Брянской и Смоленской областей, сообщило ранее Минобороны.

В ночь на 19 июля над девятью регионами России сбили и перехватили 71 беспилотник. В частности, 16 были уничтожены над Московским регионом, из них 13 летели на Москву. Еще 24 сбили над Ростовской областью, 11 — над Брянской, десять — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, один — над Краснодарским краем.