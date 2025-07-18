В Ростове-на-Дону загорелось здание на территории воинской части

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На территории воинской части в Ростове-на-Дону загорелось неэксплуатируемое здание, в результате чего обрушилась его крыша, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В качестве предварительной причины возгорания в сообщении ЮВО указали замыкание электропроводки. Пожар случился около 17:50 мск на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания, построенного в 1934 году. Вскоре огонь перекинулся на крышу.

«В 18:20 мск выявлено открытое горение, перекинувшееся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. В 19:50 мск пожар локализован», — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. В тушении принимают участие 55 человек и 21 единица пожарной техники.

Издание 161.ru пишет, что в результате пожара центр Ростова-на-Дону заволокло густым дымом.

Пресс-служба МЧС пока не прокомментировала инцидент.

В апреле, как предположили в Минобороны, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами на складе боеприпасов в воинской части во Владимирской области случились пожар и детонация.



Из-за взрыва в районе происшествия ввели режим ЧС, а администрация объявила эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.