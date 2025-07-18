В Ростове-на-Дону загорелось здание на территории воинской части
На территории воинской части в Ростове-на-Дону загорелось неэксплуатируемое здание, в результате чего обрушилась его крыша, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
В качестве предварительной причины возгорания в сообщении ЮВО указали замыкание электропроводки. Пожар случился около 17:50 мск на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания, построенного в 1934 году. Вскоре огонь перекинулся на крышу.
«В 18:20 мск выявлено открытое горение, перекинувшееся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. В 19:50 мск пожар локализован», — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. В тушении принимают участие 55 человек и 21 единица пожарной техники.
Издание 161.ru пишет, что в результате пожара центр Ростова-на-Дону заволокло густым дымом.
Пресс-служба МЧС пока не прокомментировала инцидент.
В апреле, как предположили в Минобороны, из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами на складе боеприпасов в воинской части во Владимирской области случились пожар и детонация.
Из-за взрыва в районе происшествия ввели режим ЧС, а администрация объявила эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
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