Хинштейн сообщил о пожаре после удара дрона по поселку Карла Либкнехта

Хинштейн сообщил о пожаре после удара дрона

В результате удара украинского беспилотника по поселку Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области загорелся склад с древесиной, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Погибших и пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Площадь возгорания составила около 50 кв.м. Пожарные ликвидируют открытое горение и занимаются проливкой и разбором конструкций.

Хинштейн добавил, что начавшееся после атаки дрона ВСУ возгорание в ООО «Псельское» в Беловском районе, о котором он сообщил часом ранее, было ликвидировано. В результате пожара был поврежден ангар и несколько единиц сельхозтехники. Погибших и пострадавших также нет.

Вечером 10 июля в результате атаки украинских дронов погиб 73-летний житель Курска. После удара дрона частный дом загорелся и был частично уничтожен огнем, также загорелась пристройка на соседнем участке. Пожар был ликвидирован.

Также дроны ВСУ атаковали поселок Новомедведок и деревню Курносовка Щигровского района. В результате атаки была повреждена вышка сотовой связи.