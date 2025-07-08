В Ростове пожар охватил более 15 тыс. кв. м складов и офисов

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В Ростове тушат крупный пожар на улице Орской, где горят складские помещения и офисное здание, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В телеграм-канале областного МЧС первое сообщение о пожаре появилось в 15:45 мск. Тогда же в ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 2,2 тыс. кв. м и, по предварительной информации, пострадавших нет.

Слюсарь о пожаре написал в 17:45 мск. Он привел данные экстренных служб, отметив, что огонь охватил уже 15,1 тыс. кв. м. Губернатор в сообщении также подтвердил, что пострадавших нет.

К тушению привлекли более 130 спасателей и 46 единиц техники, включая вертолеты. На месте работают специалисты Роспотребнадзора — они замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.

Глава региона отметил, что ситуация находится под его личным контролем и поблагодарил спасателей.

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