 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростове пожар охватил более 15 тыс. кв. м складов и офисов

В Ростове пожар охватил более 15 тыс. кв. м складов и офисов
Video

В Ростове тушат крупный пожар на улице Орской, где горят складские помещения и офисное здание, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В телеграм-канале областного МЧС первое сообщение о пожаре появилось в 15:45 мск. Тогда же в ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 2,2 тыс. кв. м и, по предварительной информации, пострадавших нет.

Слюсарь о пожаре написал в 17:45 мск. Он привел данные экстренных служб, отметив, что огонь охватил уже 15,1 тыс. кв. м. Губернатор в сообщении также подтвердил, что пострадавших нет.

К тушению привлекли более 130 спасателей и 46 единиц техники, включая вертолеты. На месте работают специалисты Роспотребнадзора — они замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.

Глава региона отметил, что ситуация находится под его личным контролем и поблагодарил спасателей.

В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В июне в Ростовской области в результате удара БПЛА начался пожар на предприятии в Каменском районе. Его потушили спустя примерно шесть часов.

До этого, в марте, из-за падения одного из атаковавших регион дронов на хуторе Калининский Шолоховского района загорелся промышленный объект. Средства ПВО тогда отразили атаку пяти беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ростовская область Россия пожар
Материалы по теме
В московском ТЦ «Метрополис» произошел пожар
Общество
Хинштейн сообщил о пожаре в курском Льгове после удара дронов
Политика
В Котовске три человека погибли при пожаре на предприятии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 19:09
Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» перешел в «Крылья» Спорт, 19:23
Обвинение запросило штраф для разработчика суперкомпьютеров Абрамова Общество, 19:22
Волатильность крипторынка упала. Когда биткоин перестанет быть скучным Крипто, 19:22
В Татарстане молодым парам выдадут гранты по ₽100 тыс. на свадьбу Общество, 19:14
В столичных автобусах летом забыли ведро раков и дипломную работу Город, 19:07
Правительство обновит список лекарств для господдержки российской фармы Политика, 19:06
Инвесторы 9 июля получат акции «Эталона» вместо кипрских расписок Инвестиции, 19:04
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний из-за деталей БПЛА Общество, 19:02
ЦАХАЛ сообщила об ударе по Ливану из-за «ключевого террориста» ХАМАС Политика, 18:51
Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком Политика, 18:49
В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары Город, 18:44
Суд в Амстердаме продлил предварительное заключение Промеса до 2026 года Спорт, 18:44
Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю немку в четвертьфинале Уимблдона Спорт, 18:35
Брюссель окончательно утвердил присоединение Болгарии к зоне евро Политика, 18:30