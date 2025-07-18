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Военная операция на Украине ,  
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Собянин заявил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Москва
Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Силы ПВО отразили атаку БПЛА, который летел на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин заявлял о трех сбитых БПЛА, до этого — еще о пяти. Еще три дрона были сбиты ночью. Таким образом, с полуночи 18 июля были сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву. Всего над Московским регионом за прошедшую ночь сбили 10 дронов.

Минобороны сообщило, что всего за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 украинских беспилотника. В период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 31. Еще 17 дронов были перехвачены в небе над Орловской областью, четыре — над территорией Крыма, три — над акваторией Азовского моря.

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По два беспилотника системы ПВО сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — в небе над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

В целях безопасности работу приостанавливали аэропорт Внуково и аэропорт Нижнего Новгорода.

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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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