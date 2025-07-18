Собянин заявил о еще трех сбитых беспилотниках
Российские силы ПВО сбили три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин заявлял об одном сбитом БПЛА. Ранее — еще о пяти.
Таким образом, за день были сбиты 9 беспилотников. Еще три были сбиты ночью.
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