Собянин заявил о еще трех сбитых беспилотниках

Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО сбили три беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин заявлял об одном сбитом БПЛА. Ранее — еще о пяти.

Таким образом, за день были сбиты 9 беспилотников. Еще три были сбиты ночью.

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