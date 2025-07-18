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Военная операция на Украине ,  
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Воробьев показал последствия атаки беспилотников в Подмосковье

Губернатор Воробьев показал кадры последствий атак дронов в округах Подмосковья
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал фотографии последствий прилетов дронов по Подмосковью. Кадрами он поделился в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что на снимках изображены поврежденный дом в коттеджном поселке «Рязанцы» в Сергиево-Посадском городском округе, а также разрушенный забор, часть стены и оконные конструкции частного дома в деревне Марьино в Солнечногорске.

Воробьев уточнил, что большая часть дронов была уничтожена на подлете и «серьезных последствий» удалось избежать.

Последствия ударов БПЛА по Подмосковью

В ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 дронов над пятью округами в Московской области: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Всего в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 беспилотника.

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Александра Озерова
Андрей Воробьев Московская область беспилотники БПЛА разрушения
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