Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников

Над девятью российскими регионами, а также Черным и Азовским морями за ночь перехвачено и уничтожено 73 украинских беспилотника. Власти о пострадавших не сообщали. Ночью временно не принимал и не отправлял рейсы аэропорт Внуково

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 73 украинских беспилотника, из них 10 — над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, сообщило Минобороны.

По данным Минобороны в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 31. Еще 17 дронов были перехвачены в небе над Орловской областью, четыре — над территорией Крыма, три — над акваторией Азовского моря.

По два беспилотника системы ПВО сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — в небе над территорией Белгородской, Калужской, Воронежской областей и над акваторией Черного моря.

Об уничтожении первого беспилотника, летевшего на Москву, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 23:02, последнего — в 2:43. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнял он.

По информации губернаторов Брянской и Смоленской областей Александра Богомаза и Василия Анохина, при атаке украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Власти других регионов о последствиях атаки утром не сообщали.

Ночью в целях безопасности работу приостанавливали два аэропорта. Аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять рейсы около 01:00 мск, следом ограничения начали действовать в Нижнем Новгороде. Утром Росавиация сообщила, что обе воздушные гавани возобновили работу.

В ночь на 17 июля над Россией были сбиты 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По информации Минобороны, атакам подверглись 12 российских регионов, включая Московский. В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом в левобережной части города. По информации губернатора Александра Гусева, пострадали три подростка. Еще одна 14-летняя девочка была ранена в Калужской области. В Смоленской области пострадал мужчина.