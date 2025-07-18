Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в Сирии, сообщает сайт Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии. <...> Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества», — говорится в сообщении.
Также Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
В Сирии 13 июля начались вооруженные столкновения между местными друзами и бедуинскими племенами. Конфликт обострился после инцидента с избиением и похищением друзского торговца, что привело к ответным действиям и эскалации насилия. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. 14 июля сирийские власти ввели в Эс-Сувейду войска.
На фоне обострения ситуации в стране Израиль начал наносить авиаудары по сирийским военным объектам в Дамаске. В Израиле заявили, что тем самым защищают друзскую общину, имеющую связь с израильскими друзами. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на фоне израильских атак заявил о готовности страны к войне.
Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением их лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов