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Политика ,  
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Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в Сирии, сообщает сайт Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии. <...> Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества», — говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В Сирии 13 июля начались вооруженные столкновения между местными друзами и бедуинскими племенами. Конфликт обострился после инцидента с избиением и похищением друзского торговца, что привело к ответным действиям и эскалации насилия. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейда. 14 июля сирийские власти ввели в Эс-Сувейду войска.

На фоне обострения ситуации в стране Израиль начал наносить авиаудары по сирийским военным объектам в Дамаске. В Израиле заявили, что тем самым защищают друзскую общину, имеющую связь с израильскими друзами. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на фоне израильских атак заявил о готовности страны к войне.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением их лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.

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