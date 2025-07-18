Раков назвал дату и место похорон Юрия Кары

Юрий Кара (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Кинорежиссера Юрия Кару, который умер 16 июля в возрасте 70 лет, похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил народный артист России Виктор Раков.



«Да, похороны пройдут во вторник, это будет 22 июля. Юрия Викторовича похоронят на Троекуровском кладбище», — сказал он.



Прощание с режиссером пройдет в тот же день в Центральной клинической больнице № 1 (ЦКБ).

Кара скончался в Ялте от инфаркта. Там он был председателем жюри кинофестиваля «Святой Владимир». Организатор кинофестиваля Майк Львовски рассказал, что Кару отвез в больницу его друг, потому что он «не дождался помощи».

По словам Львовски, 16 июля Юрию Каре стало плохо и ему вызвали скорую помощь. «Но помощи Юрий Кара так и не дождался — его другу, который был рядом все это время, пришлось самому экстренно везти в местную больницу», — сказал Львовски.

Врачи несколько часов боролись за жизнь Юрия Кары и провели операцию.

«До конца пока непонятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара», — резюмировал Львовски.

Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Он учился в местной школе, после чего поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил по специальности «физика металлов». В 1982 году Кара поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Его первый фильм — дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война» (1987). Среди других его фильмов — «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989), «Мастер и Маргарита» (1994) и «Я — кукла» (2001). Также Кара работал режиссером в выпусках детского киножурнала «Ералаш». Последними значимыми работами режиссера стали фильмы «Гамлет. XXI век» и «Главный».