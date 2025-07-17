Путин назвал режиссера Юрия Кару корифеем российского кино
Умерший режиссер Юрий Кара был выдающимся режиссером и сценаристом. Об этом в телеграмме родным и близким режиссера заявил президент России Владимир Путин.
Он выразил соболезнования, назвав его одним «из признанных корифеев отечественного кинематографа». «Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей», — написал Путин.
Режиссер Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте от инфаркта.
Прощание и похороны режиссера, по предварительной информации, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище.
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Он учился в местной школе, затем поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил по специальности «физика металлов». Во время учебы он руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году Кара поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Его первой работой стал дипломный фильм по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году он снял фильм «Воры в законе», а в 1993 году экранизировал знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Среди последних работ режиссера — картины «Гамлет. XXI век» (2009) и «Главный» (2015).
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