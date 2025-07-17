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Путин назвал режиссера Юрия Кару корифеем российского кино

Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: ТАСС)

Путин назвал режиссера Юрия Кару корифеем российского кино
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Умерший режиссер Юрий Кара был выдающимся режиссером и сценаристом. Об этом в телеграмме родным и близким режиссера заявил президент России Владимир Путин.

Он выразил соболезнования, назвав его одним «из признанных корифеев отечественного кинематографа». «Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей», — написал Путин.

Режиссер Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте от инфаркта.

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Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары &laquo;Мастер и Маргарита&raquo;, 2010 год

Прощание и похороны режиссера, по предварительной информации, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Он учился в местной школе, затем поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил по специальности «физика металлов». Во время учебы он руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году Кара поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

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Фотогалерея 

Его первой работой стал дипломный фильм по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году он снял фильм «Воры в законе», а в 1993 году экранизировал знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Среди последних работ режиссера — картины «Гамлет. XXI век» (2009) и «Главный» (2015).

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Умер режиссер Юрий Кара
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