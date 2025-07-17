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Знакомый Юрия Кары рассказал, почему режиссера в больницу повез друг

Режиссера Кару повез в больницу друг, потому что не дождался помощи
Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Друг режиссера Юрия Кары отвез его в больницу, потому что он «не дождался помощи». Об этом изданию «КП Крым» рассказал организатор кинофестиваля «Святой Владимир» Майк Львовски (Юрий Кара был председателем жюри кинофестиваля).

По словам Львовски, 16 июля из-за самочувствия Юрию Каре вызвали скорую помощь. «Но помощи Юрий Кара так и не дождался — его другу, который был рядом все это время, пришлось самому экстренно везти в местную больницу», — пишет издание со ссылкой на Львовски.

Врачи несколько часов боролись за жизнь Юрия Кары и провели операцию.

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«До конца пока непонятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара», — рассказал изданию Львовски. Он напомнил, что в 2022 году Юрий Кара единственный раз пропустил работу на фестивале из-за операции на сердце. «У Юрия Викторовича давно были проблемы со здоровьем, очень часто мучился из-за сердечных приступов», — рассказал он.

Причиной смерти Кары стал инфаркт. Ему было 70 лет.

Знакомый Юрия Кары рассказал, почему режиссера в больницу повез друг
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Дата похорон и прощания пока не определена.

Юрий Кара, известный по таким фильмам, как «Мастер и Маргарита» (1994), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Я — кукла», скончался.

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Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары &laquo;Мастер и Маргарита&raquo;, 2010 год

Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Он учился в местной школе, после чего поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил по специальности «физика металлов». Во время учебы он руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году Юрий поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Его первый фильм — дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году он снял фильм «Воры в законе». Также Кара работал режиссером в выпусках детского киножурнала «Ералаш». Последними значимыми работами режиссера стали фильмы «Гамлет. XXI век» и «Главный».

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Теги
Юрий Кара смерть режиссер Крым
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