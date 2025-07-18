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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК заявила об ударе санкциями «в сердце военной машины России»

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила об ударе санкциями в сердце военной машины России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Новый, 18-й пакет санкций Евросоюза нанесет ущерб возможностям России вести военные действия в зоне спецоперации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую соглашение по нашему 18-му пакету санкций против России. Мы наносим удар в самое сердце российской военной машины», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, целью санкций являются банковский, энергетический и военно-промышленный секторы России. 18-й пакет также включает новый потолок цены на российскую нефть — его понизили с $60 до $47,6 за баррель.

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Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций утром 18 июля. В него вошли ограничения против газопроводов «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Под санкции также попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — прокомментировала новые санкции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва к санкциям уже обрела «определенный иммунитет» и адаптировалась к жизни в условиях ограничений.

Новые санкции Песков назвал «обоюдоострым оружием» и заявил, что «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».

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Персоны
Полина Минаева
Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Россия санкции
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Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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