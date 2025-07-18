ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России

Маргус Цахкна (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Евросоюз после принятия 18-го пакета санкций против России уже начал работать над следующим пакетом ограничительных мер. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его цитирует пресс-служба ведомства.

«Мы не приемлем полумер. Каждый новый пакет подтверждает наш сигнал — Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной», — сказал министр.

По его словам, ценовой потолок на нефть среди ограничительных мер — не просто техническое ограничение, а «политический удар».

Цахкна отметил — новый пакет санкций демонстрирует, что Европа «не ослабеет и не отступит».

18 июля ЕС согласовал «один из самых жестких» пакетов санкций против России — в его рамках вводятся ограничения в отношении газопроводов «Северный поток», также будет снижен потолок цен на российскую нефть — предельная цена будет пересматриваться каждые шесть месяцев. Reuters со ссылкой на источники пишет, что речь идет о $47,6 за баррель. Сейчас потолок цен составляет $60 за баррель.

Россия считает западные ограничения незаконными.