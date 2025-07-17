Актер Бурляев рассказал, как Юрий Кара помог ему с ролью одной фразой

Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 2010 год (Фото: пресс-служба ГК «Люксор» / РИА Новости)

Народный артист России, актер и режиссер Николай Бурляев выразил глубокую благодарность ушедшему из жизни режиссеру Юрию Каре за роль Иешуа Га-Ноцри в фильме «Мастер и Маргарита». Об этом он рассказал РБК.

«Я ему всегда буду благодарен за то, что он мне доверил роль Иешуа Га-Ноцри в «Мастере и Маргарите». И это особая тема, и о том, как мы с ним взаимодействовали на этом фильме», — поделился Николай Бурляев.

Актер рассказал, как в первый день съемок, когда снималась сцена приговора Понтия Пилата, Кара помог ему собраться вжиться в роль Иешуа Га-Ноцри лишь одной фразой. «Понимая, что сейчас у меня идет борьба в душе, он мне бросил из-за камеры одну фразу, которая мне помогла прорваться, очиститься, обрести силы, уверенности, радость и любовь. Это фраза, брошенная им перед самым включением камеры: «Да ведь он же всех любит». Вот этой фразы было достаточно, чтобы помочь актеру», — вспоминает Бурляев.

Режиссер Юрий Кара скончался 16 июля в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт. До этого Кара уже перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.

Предположительно, режиссера похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов». Во время учебы в институте руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Первым его фильмом стала дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году снял картину «Воры в законе», а в 1993 году экранизировал знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Последними работами Юрия Кары стали «Гамлет. XXI век» (2009 год) и «Главный» (2015 год).