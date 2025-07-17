Депутат сообщил, кого не будут штрафовать за поиск экстремизма
Россиян за использование соцсетей через VPN не будут штрафовать, также не будут наказывать некоторые профессиональные сообщества, в том числе журналистов, пояснил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Использование социальных сетей, даже запрещенных в России, и размещение туда собственного контента или просмотр чужого контента никак... наказываться штрафом [не будет], никаким нарушением являться не будет», — заявил Свинцов.
На вопрос, будет ли штраф за поиск информации в Facebook или Instagram (обе соцсети входят в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), Свинцов ответил: «Нет, разъяснения и председателей комитетов, и авторов как раз детально объясняют, собственно, что использование социальных сетей, даже запрещенных в России, и размещение туда собственного контента или просмотр чужого контента никак, так сказать, наказываться ни штрафом, никаким нарушением являться не будет», — ответил Свинцов.
— Кроме слов депутатов, которые говорят: «Так не будет», где гарантии, что так не будет? Разъяснения не имеют юридической силы, а вот закон имеет, — уточнили у него журналисты.
— Безусловно. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что после вступления в силу данного уже закона, когда он вступит в силу, мы действительно посмотрим, чтобы никаких перекосов у нас в правоприменении не было. Если вдруг какие-то правоохранительные органы будут возбуждать уголовные дела или административные дела, мы будем жестко вмешиваться, — ответил Свинцов.
Исключения коснутся и представителей некоторых профессий, например журналистов, которые можно считать «особой кастой», «отдельной ветвью власти», сказал парламентарий.
По словам Свинцова, у власти «нет задачи побороть VPN», а «есть задача побороть терроризм, экстремизм и вовлечение в эти организации».
Редакция документа, которая 17 июля была принята Госдумой во втором чтении, «пойдет в третье чтение», там «ничего дорабатываться не будет», рассказал депутат. При этом в случае необходимости Госдума может в течение двух-трех недель подготовить новые поправки к уже принятому закону «параллельно с третьим чтением», добавил Свинцов.
Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки к законодательству, которые вводят штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN.
С марта 2024 года в России действует запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделали только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.
В декабре Роскомнадзор утверждал, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах VPN-пользователей.
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