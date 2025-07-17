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Новые законы в России ,  
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В Госдуме поспорили о «мыслепреступлениях» из-за штрафов за поиск

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Новые законы в России
Россияне не знают детально список экстремистских материалов из 6 тыс. позиций и могут случайно получить к ним доступ, заявил депутат Куринный. Сторонники законопроекта подчеркнули, что речь идет о целенаправленном доступе

В Госдуме поспорили о «мыслепреступлениях» из-за штрафов за поиск
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Поправки к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, схожи с наказанием за мыслепреступление, заявил во время заседания Госдумы депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент РБК.

«Фактически предлагается наказывать за мыслепреступление. Мы реализуем самые такие, казалось бы, нелепые варианты антиутопий», — заметил парламентарий.

Мыслепреступление — вид преступления, который включает любую неосторожную мысль, в романе «1984» писателя Джорджа Оруэлла (издан в 1948 году).

Экстремистскими признаны 6 тыс. материалов, среди них фильмы, книги, музыка; список регулярно пополняется, этот перечень вряд ли широко знаком россиянам, заявил депутат. Он отметил, что VPN-сервисами пользуются 40% россиян, в том числе для доступа к Instagram и Facebook (обе соцсети входят в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Куринный назвал совершенно неправильным «записывать их сегодня во враги», не предложив альтернативы, и уточнил, что имеет в виду буквальное толкование закона.

«Для некоторых это развлечение, для некоторых это даже маленький бизнес. Кто-то там что-то продает через эти сети, условно, запрещенные. Ногти красит кто-то, еще что-то. Это огромный пласт сегодня людей, для которых принятие в нынешнем варианте этой поправки поставит под угрозу их бизнес и, естественно, будет предполагать существование в условиях постоянных штрафов», — заявил он.

Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С трибуны ему отвечал депутат Александр Тетердинко («Единая Россия»). Он сказал, что законопроект устанавливает наказание за целенаправленный поиск таких материалов и получение доступа.

«То есть если вы где-то там, как говорится, загуглили и вам в строке поиска этот материал вылез, но вы целенаправленно не стали заходить, не ознакомились с ним, никак его не использовали, вы под эту статью не подпадете. Для того чтобы случайно открыть экстремистский материал, который в перечне экстремистских материалов Минюста, ну я не знаю, мне очень сложно представить, чтобы человек случайно мог это сделать», — уверен Тетердинко.

Депутат заявил, что соцсеть Instagram не включена в перечень экстремистских материалов, и потому предложил «не наводить тень на плетень и народ не пугать». По его словам, авторы поправок не собираются этой инициативой запрещать VPN, а в интернете «много фейков».

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Госдума 17 июля одобрила во втором чтении эти поправки к законодательству. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Изначально проект внесли в Думу в июне, тогда он касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности». Но ко второму чтению были поданы поправки, не связанные с изначальной концепцией. Их автором выступило правительство. Одной из них вводятся штрафы за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

«Тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы, более подробные объяснения, с тем чтобы ответить на вопросы людей», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума экстремизм Алексей Куринный
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