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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

Роскомнадзор: в России вводить штрафы за использование VPN не планируется
В России не планируется вводить штрафы за использование VPN, заявили в ведомстве. Возможность штрафов за использование протоколов обхода блокировок допустили эксперты. В России запрещена популяризация VPN-сервисов
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Об этом сообщил Роскомнадзор, сообщает «РИА Новости».

В декабре был опубликован проект приказа Роскомнадзора об обязанности операторов связи предоставлять информацию о пользователях, которые заходят на запрещенные в России сайты.

Что в России могут ввести штрафы за использование протоколов обхода блокировок, в разговоре с изданием hi-tech.mail ранее допустили эксперты. О том, что это возможно, изданию говорил неназванный IT-специалист, в то же время в разговоре с изданием основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин назвал маловероятным введение штрафов.

«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — сказали агентству в Роскомнадзоре.

В ведомстве, комментируя появление проекта приказа, прежде говорили, что не планируют собирать данные о россиянах, которые заходят на заблокированные ресурсы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Об отсутствии планов вводить штрафы сообщил также член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, такого вопроса нет в повестке», — сказал Немкин ТАСС.

С 1 марта в России запрещена популяризация сервисов для обхода блокировок. С конца ноября в стране нельзя распространять научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах, исключение сделали только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. В России заблокированы сотни VPN, пользователи жаловались на снижение качества работы сервисов в бесплатной версии, при этом запрета на их использование в стране нет, отмечали в Кремле.

Apple начала удалять приложения VPN и СМИ из магазина App Store для российских пользователей. В частности, в ноябре из App Store пропали три популярных журналистских подкаста: «Что это было?» от Би-би-си, The Insider Live (издание The Insider признано иноагентом и нежелательной организацией, деятельность которой запрещена в России) и «Эхо» (радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована, ее бывшего главреда Алексея Венедиктова признали иноагентом).

В компании в ответ на запрос организации «Репортеры без границ» объяснили удаление сервисов VPN, приложений и подкастов необходимостью выполнять требования российского законодательства, игнорирование которых помешает работать в России.

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