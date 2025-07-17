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Военная операция на Украине ,  
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Spectator узнал о давлении США на Зеленского по поводу Буданова

Spectator: Зеленский не отправил Буданова в отставку из-за давления США
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов)
Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не смог уволить начальника военной разведки Кирилла Буданова из-за давления со стороны США, сообщает The Spectator со ссылкой на неназванного действующего европейского дипломата, знакомого с делом.

Со слов источника, Зеленский неоднократно пытался уволить Буданова из-за его «растущей популярности».

«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — говорится в публикации.

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В мае 2025 года из опроса New Image Marketing Group стало известно, что Зеленский проиграл Залужному и Буданову по уровню доверия среди украинцев.

По данным опроса, Залужному доверяли 70% респондентов. На втором месте — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 58%.

Ранее зарубежные издания неоднократно сообщали о возможных планах отправить Буданова в отставку.

В 2024 году Forbes писал, что у главы военной разведки «натянутые отношения» с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским, а также с самим Зеленским. 

Одной из причин напряженности в отношениях между начальником Главного управления разведки и главой офиса Зеленского «РБК Украина» назвало попытки снизить влияние ГУР.

Зеленский тогда опроверг эти слухи и заявил, что не планировал отправлять Буданова в отставку.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова», — сказал он.

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Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский Кирилл Буданов отставка увольнение США Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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