Spectator узнал о давлении США на Зеленского по поводу Буданова
Президент Украины Владимир Зеленский не смог уволить начальника военной разведки Кирилла Буданова из-за давления со стороны США, сообщает The Spectator со ссылкой на неназванного действующего европейского дипломата, знакомого с делом.
Со слов источника, Зеленский неоднократно пытался уволить Буданова из-за его «растущей популярности».
«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — говорится в публикации.
В мае 2025 года из опроса New Image Marketing Group стало известно, что Зеленский проиграл Залужному и Буданову по уровню доверия среди украинцев.
По данным опроса, Залужному доверяли 70% респондентов. На втором месте — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 58%.
Ранее зарубежные издания неоднократно сообщали о возможных планах отправить Буданова в отставку.
В 2024 году Forbes писал, что у главы военной разведки «натянутые отношения» с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским, а также с самим Зеленским.
Одной из причин напряженности в отношениях между начальником Главного управления разведки и главой офиса Зеленского «РБК Украина» назвало попытки снизить влияние ГУР.
Зеленский тогда опроверг эти слухи и заявил, что не планировал отправлять Буданова в отставку.
«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова», — сказал он.
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