Spectator: Зеленский не отправил Буданова в отставку из-за давления США

Spectator узнал о давлении США на Зеленского по поводу Буданова

Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не смог уволить начальника военной разведки Кирилла Буданова из-за давления со стороны США, сообщает The Spectator со ссылкой на неназванного действующего европейского дипломата, знакомого с делом.

Со слов источника, Зеленский неоднократно пытался уволить Буданова из-за его «растущей популярности».

«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — говорится в публикации.

В мае 2025 года из опроса New Image Marketing Group стало известно, что Зеленский проиграл Залужному и Буданову по уровню доверия среди украинцев.

По данным опроса, Залужному доверяли 70% респондентов. На втором месте — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 58%.

Ранее зарубежные издания неоднократно сообщали о возможных планах отправить Буданова в отставку.

В 2024 году Forbes писал, что у главы военной разведки «натянутые отношения» с Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским, а также с самим Зеленским.

Одной из причин напряженности в отношениях между начальником Главного управления разведки и главой офиса Зеленского «РБК Украина» назвало попытки снизить влияние ГУР.

Зеленский тогда опроверг эти слухи и заявил, что не планировал отправлять Буданова в отставку.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова», — сказал он.