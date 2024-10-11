На Украине связали планы увольнения Буданова с ударами вглубь России

Из-под контроля ГУР хотели вывести принятие решений о дальнобойных ударах по России, пишет «РБК-Украина». Источники агентства говорят, что пока увольнение Буданова отложили, о том же писала «Страна»

Причиной распространения сообщений о возможном увольнении руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова стал его нарастающий конфликт с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на восемь источников из разных военно-политических кругов.

Одной из причин напряжения между ними издание называет попытки снизить влияние ГУР. «Непублично ГУР хотели убрать среди перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России. Как планируются такие операции? Определяются координаты, цели и задачи и дальше — исполнитель. То есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — рассказал один из собеседников агентства.

Несколько источников издания утверждают, что на данный момент «тучи над начальником ГУР рассеялись». «Страна» писала, что увольнение Буданова и главы Минобороны Украины Рустема Умерова, которое обсуждалось в последнее время, отложили до президентских выборов в США (пройдут 5 ноября).

По данным украинского Forbes, обсуждение отставки Буданова в офисе президента Украины продолжается более месяца. Издание связывало это с тем, что Ермаку «не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнеров». Кроме того, в офисе украинского президента недовольны стремлением ГУР «замкнуть на себе нетипичные для разведки процессы», например производство дронов.

Что касается Умерова, украинское руководство недовольно тем, что после его прихода на должность главы Минобороны прошлой осенью в ведомстве царит «хаос», писала газета. В частности, речь идет о проблемах с закупкой вооружения и техники для ВСУ.

На место руководителя ГУР рассматривают нынешнего главу Службы внешней разведки Олега Иващенко, но его кандидатура не устраивает тех, кто инициирует отставку Буданова, ведь это усилит главкома ВСУ Александра Сырского, позиции которого тоже хотят ослабить, объяснял собеседник «Страны».

Кандидатом на пост Умерова называли вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова, однако источники газеты говорили, что он отказался от должности, а также у него «сложности в отношениях» с Генштабом.

О растущей концентрации власти в офисе украинского президента при Ермаке ранее писал Bloomberg. По данным агентства, это вызывает беспокойство у партнеров Украины на Западе. Politico сообщала, что министра иностранных дел Дмитрия Кулебу уволили, поскольку он раздражал Ермака.

Буданов признавал в начале лета, что Украина наносит западным оружием удары вглубь России. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии». Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.