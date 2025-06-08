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Военная операция на Украине ,  
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Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией

Буданов: передача Киеву пленных и тел военных начнется на следующей неделе
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Военная операция на Украине
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Обмен Украины и России
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Переговоры в Стамбуле
Обмен, по словам Буданова, должен начаться на следующей неделе, о чем уполномоченные были уведомлены еще 3 июня. Россия уже доставила первую партию тел погибших в район обмена и ожидает подтверждения от Киева
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

Начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших военных, запланировано на следующую неделю. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает УНИАН

По его словам, уполномоченных лиц проинформировали о сроках еще во вторник, 3 июня.

Буданов также заявил, что Украина «испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена».

«Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке», — сказал он (цитата по изданию «Страна»).

В Минобороны заявили, что ждут уведомления Украины о переносе обмена
Политика

О том, что Россия передаст Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ, сообщил помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Киев сделает то же самое.

Мединский также сообщил, что стороны готовятся провести обмен пленными, который может стать самым масштабным с начала конфликта. По его словам, в обмен могут войти от 1 тыс. до 1,2 тыс. человек. Умеров, в свою очередь, заявил, что Москва и Киев договорились сосредоточиться на обмене всеми тяжелобольными военнопленными и теми, кто моложе 25 лет.

Мединский накануне сказал, что первая партия тел 1212 погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок. В Киеве сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».

Мединский до этого сказал, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Он отметил, что российская контактная группа находится «в полной готовности» и призвал международные ТВ-каналы, информагентства и корреспондентов «приехать и убедиться лично, что все так и есть». В район обмена телами были допущены иностранные журналисты.

Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией
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Вторая попытка провести гуманитарную акцию предпринята 8 июня. Информации от украинской стороны о готовности принять тела на 15:00 8 июня не было. Первый замглавы управления информации Генштаба Вооруженных сил и член российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Москва ожидает от Киева официального подтверждения об обмене телами.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кирилл Буданов Украина обмен пленными Военная операция на Украине погибшие обмен телами ВСУ
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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