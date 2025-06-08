Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией
Начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших военных, запланировано на следующую неделю. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает УНИАН
По его словам, уполномоченных лиц проинформировали о сроках еще во вторник, 3 июня.
Буданов также заявил, что Украина «испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена».
«Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке», — сказал он (цитата по изданию «Страна»).
О том, что Россия передаст Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ, сообщил помощник президента России Владимир Мединский по итогам второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Киев сделает то же самое.
Мединский также сообщил, что стороны готовятся провести обмен пленными, который может стать самым масштабным с начала конфликта. По его словам, в обмен могут войти от 1 тыс. до 1,2 тыс. человек. Умеров, в свою очередь, заявил, что Москва и Киев договорились сосредоточиться на обмене всеми тяжелобольными военнопленными и теми, кто моложе 25 лет.
Мединский накануне сказал, что первая партия тел 1212 погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок. В Киеве сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».
Мединский до этого сказал, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Он отметил, что российская контактная группа находится «в полной готовности» и призвал международные ТВ-каналы, информагентства и корреспондентов «приехать и убедиться лично, что все так и есть». В район обмена телами были допущены иностранные журналисты.
Вторая попытка провести гуманитарную акцию предпринята 8 июня. Информации от украинской стороны о готовности принять тела на 15:00 8 июня не было. Первый замглавы управления информации Генштаба Вооруженных сил и член российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Москва ожидает от Киева официального подтверждения об обмене телами.
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