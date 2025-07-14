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Военная операция на Украине ,  
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Мерц пообещал поддержать США в вооружении Украины

В НАТО заявили, что ждут реакции Путина на заявления Трампа
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Военная операция на Украине
Соединенные Штаты и Европа собираются быстро обсудить детали поставок оружия Киеву, заявил Мерц. По его словам, Германия примет в этом решительное участие

Германия поддержит инициативу Соединенных Штатов по вооружению Украины за счет Евросоюза, заявил канцлер Германии Мерц в соцсети Х.

Он подчеркнул, что он с президентом США Дональдом Трампом в последние дни неоднократно обсуждали этот вопрос.

«США предоставят Украине в большом объеме оружие, если европейские партнеры его профинансируют. <...> Мы это делаем в собственных интересах», — сказал Мерц и добавил, что Соединенные Штаты и Европа собираются в ближайшее время обсудить детали поставок.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News прокомментировал инициативу США будут поставлять Украине оружие на деньги европейских налогоплательщиков. По его словам, речь идет об излишках вооружений, то есть ненужных Пентагону систем.

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В том же интервью Уитакер сказал, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера о пошлинах в 100%, если по Украине не будет заключена сделка в ближайшие 50 дней. По его словам, поставка Киеву оружия за счет европейцев станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.

Москва осуждает любую помощь Украине и считает, что это только затягивает конфликт. В Кремле, комментируя планы Трампа, отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются на Украину.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Фридрих Мерц Германия США Украина
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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