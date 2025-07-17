Песков ответил на заявление Медведева о депаразитации Украины
Москва ведет прямые переговоры с украинской стороной при посредничестве США и готова к их продолжению, однако до сих пор не получила предложений об этом из Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова запреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что современной Украине нужна не только демилитаризация и денацификация, но и «депаразитизация».
«Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима, предстоит начать третий раунд и начать обсуждение меморандума и речь идет именно о прямых переговорах, которые проводятся при посреднических усилиях США», — сказал Песков.
Он уточнил, что Кремль ожидает контакты по линии глав переговорных делегаций России и Украины.
«Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласования проводятся. Это во исполнение договоренностей второго раунда, ну и потом уже надо определяться», — добавил Песков.
Он повторил, что Москва ожидает предложений из Киева о продолжении переговорного процесса.
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