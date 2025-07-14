 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил об ожидании предложений Киева по продолжению переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, но конкретных предложений от Киева по срокам встречи пока нет. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что Киев не спешит, мы по-прежнему ожидаем предложение по срокам. Российская сторона готова к проведению третьего раунда», — сказал он.

Кремль заявил об ожидании предложений Киева по продолжению переговоров
Политика
Дмитрий Песков

Песков неоднократно говорил, что в Кремле ждут предложений Украины по продолжению двусторонних переговоров.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров пока невозможен, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов. Речь идет об обменах военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал он тогда.

Читайте РБК в Telegram.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Александра Озерова
Дмитрий Песков переговоры мирные переговоры двусторонние переговоры
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Лавров рассказал о подготовке третьего раунда переговоров с Украиной
Политика
Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет
Политика
Песков объяснил, когда определят дату нового раунда переговоров с Киевом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
НКР повысило рейтинг банка «ДОМ.РФ» до AA+.ru Кредитные рейтинги, 14:25
В Москве за три месяца одобрены пять новых проектов редевелопмента Город, 14:19
«Каменская», «Подземелье ведьм» и другие работы режиссера Мороза. Видео Общество, 14:18
Белоусов поздравил участвовавших во взятии Малиновки военных Политика, 14:18
Рост биткоина приблизил его создателя к десятке богатейших людей мира Крипто, 14:17
Мавзолей Ленина и некрополь 19 июля закроют для посетителей Общество, 14:14
НКР присвоило ПАО «Т Плюс» кредитный рейтинг AA-.ru Кредитные рейтинги, 14:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
ФСБ показала кадры уничтожения готовившего теракт агента Украины. Видео Политика, 14:11
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье в 2025 году Недвижимость, 14:09
Обвинение заочно запросило для Акунина 18 лет лишения свободы Политика, 14:04
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Хинштейн обвинил во вредительстве главу курской Корпорации развития Политика, 13:59
Профсоюз игроков назвал главу ФИФА «человеком, возомнившим себя богом» Спорт, 13:58