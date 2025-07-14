Песков заявил об ожидании предложений Киева по продолжению переговоров

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной, но конкретных предложений от Киева по срокам встречи пока нет. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Очевидно, что Киев не спешит, мы по-прежнему ожидаем предложение по срокам. Российская сторона готова к проведению третьего раунда», — сказал он.

Песков неоднократно говорил, что в Кремле ждут предложений Украины по продолжению двусторонних переговоров.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров пока невозможен, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов. Речь идет об обменах военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов.

«Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся», — сказал он тогда.