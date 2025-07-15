Песков словами «трудно сказать» оценил смену министра обороны в Киеве

Денис Шмыгаль (Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС)

Сейчас трудно оценить, какое влияние на переговорный процесс окажет объявленная президентом Владимиром Зеленским смена министра обороны Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ну, трудно сказать. Трудно сказать. Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда. И трудно сказать, с чем это связано. Мы готовы продолжать диалог», — ответил Песков на вопрос о последствиях смены министра обороны с учетом того, что действующий министр возглавлял переговорную группу в Стамбуле.

Накануне, 14 июля, Зеленский сообщил, что Минобороны Украины возглавит занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль. Таким образом, он сменит нынешнего министра обороны — Рустема Умерова.

Песков добавил, что диалог России и Украины «хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе». При этом он уточнил, что европейские лидеры, если исходить из их заявлений, «хотят видеть скорее обострение военных действий, чем переход в мирный режим».

«Но Киев молчит», — заключил пресс-секретарь президента России.

Материал дополняется