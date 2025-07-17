Посол пригрозил мерами России в случае конфликта вокруг Гренландии
Москва примет меры «военно-технического характера», адекватные возникающим угрозам, в случае конфликта вокруг Гренландии, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.
По его словам, в условиях обострения международной обстановки возможный конфликт в районе Гренландии «пагубно скажется на региональной безопасности» и потребует соответствующего ответа со стороны России. Барбин отметил, что сегодня субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности невозможен, отмечает агентство.
В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией. По его словам, Штаты рассматривают остров как стратегически важную территорию.
Гренландия, бывшая до 1953 года колонией Дании, с 2009 года обладает автономией и правом на самоуправление во внутренних делах, оставаясь при этом частью датского королевства.
Республиканец вместе с тем отметил, что Вашингтону «крайне сильно нужна» Гренландия в контексте международной безопасности. При этом Трамп заверил, что в случае перехода острова под контроль США власти обеспечат поддержку и заботу о его немногочисленном населении.
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