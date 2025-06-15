Аэропорт Гренландии принял первый за почти 20 лет прямой рейс из США
Самолет американской компании United Airlines приземлился в столице Гренландии городе Нуук, следует из данных сервиса по отслеживанию воздушных судов FlightAware. The Washington Post (WP) отмечает, что это первый прямой рейс из США в Гренландию с 2008 года.
WP пишет, что рейс примечателен не только тем, что это первый прямой перелет из США в Гренландию почти за 20 лет, но он также совпал с днем рождения американского президента Дональда Трампа. 14 июня ему исполнилось 79 лет
По данным FlightAware, самолет Boeing 737 Max 8 вылетел из международного аэропорта Ньюарк в Нью-Джерси 14 июня в 11:31 по восточному времени (18:31 по мск) и прибыл в Нуук чуть более чем через четыре часа. Перелет из Нью-Джерси в Нуук обошелся пассажирам примерно в $1200, стоимость обратного рейса варьируется от $1300 до $1500, указывает WP.
Трамп неоднократно заявлял, что США установят контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании. Американский президент утверждал, что остров нужен США для обеспечения безопасности. В правительстве Гренландии в ответ заявили, что остров «не продается».
Прямое авиасообщение между США и Гренландией ограничено, в основном, перелеты осуществляются через Исландию или Данию. В 2007 году Air Greenland запустила рейсы из международного аэропорта Балтимор-Вашингтон в аэропорт Кангерлуссуак, примерно в 315 км к северу от Нуука. Но уже год спустя все рейсы были отмены из-за высокой стоимости.
О планах организовать прямые рейсы в Гренландию United Airlines объявила в октябре 2024 года. «United станет единственным перевозчиком, который напрямую соединит США с Нууком — самой северной столицей в мире, открывая путь к захватывающей дикой природе», — говорилось в заявлении компании.
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