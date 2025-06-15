Макрон впервые прилетел в Гренландию. Видео
Французский лидер Эмманюэль Макрон прибыл в Гренландию. Елисейский дворец заявил, что это первый визит французского президента на эту территорию. Макрон, как сообщается на его странице в X, заявил, что его пригласили премьеры Дании и Гренландии, он пообещал укрепить сотрудничество с островом и внести вклад в «укрепление европейского суверенитета».
Днем ранее, в день рождения Дональда Трампа 14 июня, в Гренландии приземлился первый прямой рейс из США с 2008 года. Рейс авиакомпании United Airlines прилетел из Нью-Джерси. Стоимость билета составила около $1200.
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