FT узнала о раздражении Трампа поездкой Макрона в Гренландию

Решение президента Франции сделать «символическую остановку» в Гренландии по пути на саммит G7 в Канаде способствовало досрочному отъезду Трампа с саммита, пишет FT

Эмманюэль Макрон (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона сделать «символическую остановку» в Гренландии по пути на саммит G7 в Канаде вызвало раздражение американского лидера Дональда Трампа и способствовало его решению покинуть Канаду досрочно, пишет Financial Times со ссылкой на трех чиновников, присутствовавших на саммите.

Трамп покинул саммит G7 на день раньше. Отвечая на предположение Макрона, что его отъезд связан с работой над перемирием между Израилем и Ираном, президент США заявил: «Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее! Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все путает».

На борту Air Force One глава Белого дома сказал, что ожидает «полной капитуляции» от Ирана, и предостерег Тегеран от атак на американские войска и объекты в регионе.

Французский лидер впервые прилетел в Гренландию 15 июня. Трамп не раз заявлял о намерении присоединить остров к США. Во время визита Макрон, в частности, заявил, что не видит Россию, которая «сегодня вовлечена в высокоинтенсивный конфликт и уже несколько лет сознательно не соблюдает Устав ООН», в роли посредника в конфликте между Израилем и Ираном.

О желании американского президента взять под контроль США Гренландию он сказал: «Я не думаю, что союзники так поступают».

В то же время один из британских чиновников сообщил газете, что Трамп «просто устал от G7» и «хотел заняться чем-то продуктивным».

Досрочный отъезд американского лидера с саммита «Большой семерки» вызвал опасения, что он может сделать то же самое и на саммите НАТО в Гааге, который пройдет с 24 по 26 июня. «Просто представьте, какой эффект это произведет на Москву, если Трамп покинет саммит НАТО», — отметил бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини.