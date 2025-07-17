Над Смоленской областью за ночь уничтожили 14 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь и утро сбили и подавили 14 украинских беспилотников над Смоленской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

В результате падения фрагментов летательного аппарата в одном из округов области пострадал человек. Также незначительные повреждения получил гражданский объект.

«Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности», — уточнил Анохин.

Глава Смоленской области призвал жителей региона соблюдать меры безопасности в случае угрозы атаки беспилотников — избегать открытых пространств, держаться подальше от оконных проемов и не подходить к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Также об уничтожении двух беспилотников в Кировском районе Ленинградской области сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. Этой же ночью фрагменты беспилотника попали в многоэтажку в Воронеже. Пострадали три подростка, четыре квартиры получили повреждения.

Также в ночь на 17 июля в Белгородской области в результате атаки дрона на частный дом в селе Смородино погибла женщина. В селе Прицепиловка той же ночью мужчина получил ожоги рук и ног после пожара, начавшегося в результате детонации беспилотника, атаковавшего частный дом.

Вечером 16 июля в результате атаки дронов на Белгород погиб один человек, еще шестеро пострадали.