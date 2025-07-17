 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Смоленской областью за ночь уничтожили 14 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за ночь и утро сбили и подавили 14 украинских беспилотников над Смоленской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

В результате падения фрагментов летательного аппарата в одном из округов области пострадал человек. Также незначительные повреждения получил гражданский объект.

«Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности», — уточнил Анохин.

Глава Смоленской области призвал жителей региона соблюдать меры безопасности в случае угрозы атаки беспилотников — избегать открытых пространств, держаться подальше от оконных проемов и не подходить к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Также об уничтожении двух беспилотников в Кировском районе Ленинградской области сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Над Воронежем отразили атаку беспилотников
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны на подлете к Москве сбили три дрона ВСУ. Этой же ночью фрагменты беспилотника попали в многоэтажку в Воронеже. Пострадали три подростка, четыре квартиры получили повреждения.

Также в ночь на 17 июля в Белгородской области в результате атаки дрона на частный дом в селе Смородино погибла женщина. В селе Прицепиловка той же ночью мужчина получил ожоги рук и ног после пожара, начавшегося в результате детонации беспилотника, атаковавшего частный дом.

Вечером 16 июля в результате атаки дронов на Белгород погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Зеленский заявил об украинском «мощном пакете сдерживания» до прихода Трампа

Reuters: некоторые страны ЕС не знали о своем участии в планах США по Украине

ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Азимут». Подробности

Мизулина раскритиковала законопроект о запрете на поиск в интернете запрещенных материалов

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Израиль атаковал Генштаб армии Сирии в Дамаске

В Раде подрались депутаты. Видео

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Смоленская область ПВО РЭБ беспилотники
Материалы по теме
За ночь ПВО уничтожила над Россией 11 беспилотников
Политика
Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду
Политика
В Белгороде при атаке беспилотника на жилой дом пострадала женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Инвесторы скупают провальные фитнес-клубы. Почему это выгодноПодписка на РБК, 08:01
WSJ узнала, почему США тормозят сделку с ОАЭ по чипам Бизнес, 07:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:37
За ночь над Россией сбили 122 беспилотника Политика, 07:34
Над Смоленской областью за ночь уничтожили 14 беспилотников Политика, 07:32
Трасты и санкции. Что изменится в подходах ЕС к делам с участием россиянПодписка на РБК, 07:31
В России сократилось количество новых фармкомпаний Бизнес, 07:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Курс рубля, будет ли рецессия и прав ли ЦБ: мнение экспертов с форума РБКПодписка на РБК, 07:30
Овечкину не дали престижную награду имени Мухаммеда Али Спорт, 07:25
В Приморье ФСБ пресекла схему по незаконному учету более 1000 мигрантов Общество, 07:18
Великий старт. Почему экономика Европы стала перспективнее американскойПодписка на РБК, 07:01
Мордашов рассказал, как построил бизнес без мата, махорки и воровства Бизнес, 07:00
Трамп объявил об изменении рецептуры Coca-Cola для американского рынка Политика, 06:47
Пулково начал прием рейсов по временной схеме Политика, 06:32