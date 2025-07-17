В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погибла женщина
В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом погибла женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Дом находится в селе Смородино Грайворонского округа.
В результате детонации здание загорелось, для ликвидации возгорания на место происшествия выехали добровольные пожарные команды.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 17 июля житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. После пожара, начавшегося в результате детонации дрона, мужчина получил ожоги рук и ног. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.
Поздним вечером 16 июля в результате удара беспилотников по Белгороду погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили шесть домовладений.
По данным Минобороны, с 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства ПВО уничтожили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.
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