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Военная операция на Украине ,  
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В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погибла женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом погибла женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Дом находится в селе Смородино Грайворонского округа.

В результате детонации здание загорелось, для ликвидации возгорания на место происшествия выехали добровольные пожарные команды.

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Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 17 июля житель Белгородской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района. После пожара, начавшегося в результате детонации дрона, мужчина получил ожоги рук и ног. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Поздним вечером 16 июля в результате удара беспилотников по Белгороду погиб один человек, еще шестеро пострадали. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили шесть домовладений.

По данным Минобороны, с 20.00 до 23.00 мск 16 июля средства ПВО уничтожили над Россией 40 беспилотников самолетного типа. Из них 29 дронов было сбито над Белгородской областью, девять — над Брянской и два — над Липецкой.

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Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники взрывное устройство гибель
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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