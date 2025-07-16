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Общество ,  
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«Винлаб» объяснил техническими причинами закрытые третьи сутки магазины

Алкомаркеты «Винлаб» третьи сутки закрыты из-за технических проблем
Третьи сутки по «техническим причинам» недоступны для покупателей магазины и сайт сети алкомаркетов «Винлаб» по всей стране. Люди жалуются, что не могут забрать заказанные ранее напитки и посылки из постаматов
Фото: сервис «Яндекс Карты»
Фото: сервис «Яндекс Карты»

Сеть супермаркетов напитков «Винлаб» временно ограничила покупки на своем сайте и в магазинах, которые не работают третий день. На главной странице сети размещено в виде заглушки объявление о проведении технических работ на сайте.

«Сайт будет недоступен для посещения, оформления заказов и работы в личном кабинете», — говорится в сообщении. Администрация приносит «извинения за доставленные неудобства». Тут же указан телефон контакт-центра. Перейти с главной страницы в другие разделы сайта нет возможности.

«По техническим причинам ограничены возможности покупки онлайн и в магазинах», — говорится также в сообщении сети в телеграм-канале.

Согласно сервису «Яндекс Карты», супермаркеты сети временно не работают не только в Москве и Московской области, но также в Петербурге и других городах.

РБК направил запрос в пресс-службу розничной сети Winelab (алкогольный ретейлер «Винлаб»).

Алкогольный ретейлер «Винлаб» (входит в Novabev Group) управляет сетью из 2 тыс. магазинов крепких и безалкогольных напитков, а также закусок и снеков в 11 регионах России.

«Винлаб» остановил продажи в сети и магазинах из-за технических проблем
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В телеграм-канале алкоретейлера предупреждение о приостановке продаж по техническим причинам появилось в понедельник, 14 июля, в 17:59. Других сообщений от компании с тех пор там нет.

«Наша команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме», — говорится в последнем опубликованном посте. За двое с половиной суток собралось более 200 комментариев. Многие жалуются, что не могут забрать ранее заказанные напитки, оставшиеся на хранении, или посылки в постаматах, размещенных на территории супермаркетов.

Администраторы телеграм-канала отвечают таким клиентам в личных сообщениях и уточняют, в какое время будет удобно подойти и забрать посылки.

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Денис Малышев
технический сбой алкоголь ретейлер
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