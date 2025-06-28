В работе оператора T2 произошел сбой
В работе сотового оператора T2 произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
За сутки сервис зарегистрировал почти 13 тыс. жалоб со стороны пользователей. Корреспондент РБК сообщает, что не работает интернет в центре Москвы. Служба поддержки сбрасывает звонки
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Т2.
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