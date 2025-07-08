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Технологии и медиа ,  
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В работе «Дзена» произошел сбой

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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Несколько разделов портала «Дзен» не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы.

«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, за час зарегистрировано почти 300 жалоб на работу сервиса, а за сутки — 549. Скачок возник в 19:15 мск 8 июля. Чаще всего пользователи жалуются на сбой в работе сайта — 71%, с проблемами в доступе к мобильному приложению «Дзена» столкнулись еще 16% пожаловавшихся пользователей.

РБК направил запрос в пресс-службу «Дзена».

Пользователи пожаловались на сбой в Telegram
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сбои также фиксируют в работе «Яндекса» — 125 жалоб за час и 393 за сутки. Пик жалоб также зарегистрировали в 19:15 мск.

«Дзен» раньше принадлежал «Яндексу». В сентябре 2022 года компания закрыла сделку по продаже сервисов «Новости» и «Дзен», они перешли в собственность холдинга VK.

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Полина Харчевникова
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