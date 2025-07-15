«Винлаб» остановил продажи в сети и магазинах из-за технических проблем
По техническим причинам временно ограничены покупки в магазинах сети «Винлаб» и в ее онлайн-сервисах, следует из информации на странице компании, а также из сообщений в ее телеграм-канале.
Компания объявила о неполадках в работе накануне вечером — 14 июля. В сообщении говорится, что «команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме».
Так, не работает магазин на Платовской ул., 4, убедился корреспондент РБК. В объявлении, написанном от руки, говорится: «По техническим причинам магазин «Винлаб» временно не работает». Предупреждения о приостановке продаж сделали и в алкомаркетах в районе станции метро «Пролетарская» в Таганском районе, в Люблино, сообщил MSK1.ru 14 июля.
Кроме того, покупатели рассказали, что не смогли забрать сделанные ранее заказы в «Винлабе», так как по приезде в нужные магазины поняли, что они закрыты.
Сайт Downdetector зафиксировал многочисленные жалобы от граждан на работу онлайн-сервисов алкомаркета. Основные претензии:
- сбой в работе мобильного приложения,
- сбой в работе сайта.
На платформах «Сбой.РФ», Brand Analytica нет информации о жалобах на работу онлайн-магазинов «Винлаба».
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