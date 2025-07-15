 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Винлаб» остановил продажи в сети и магазинах из-за технических проблем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По техническим причинам временно ограничены покупки в магазинах сети «Винлаб» и в ее онлайн-сервисах, следует из информации на странице компании, а также из сообщений в ее телеграм-канале.

Компания объявила о неполадках в работе накануне вечером — 14 июля. В сообщении говорится, что «команда прилагает все усилия для оперативного возобновления работы в полном объеме».

Так, не работает магазин на Платовской ул., 4, убедился корреспондент РБК. В объявлении, написанном от руки, говорится: «По техническим причинам магазин «Винлаб» временно не работает». Предупреждения о приостановке продаж сделали и в алкомаркетах в районе станции метро «Пролетарская» в Таганском районе, в Люблино, сообщил MSK1.ru 14 июля.

Кроме того, покупатели рассказали, что не смогли забрать сделанные ранее заказы в «Винлабе», так как по приезде в нужные магазины поняли, что они закрыты.

Сайт Downdetector зафиксировал многочисленные жалобы от граждан на работу онлайн-сервисов алкомаркета. Основные претензии:

  • сбой в работе мобильного приложения,
  • сбой в работе сайта.

На платформах «Сбой.РФ», Brand Analytica нет информации о жалобах на работу онлайн-магазинов «Винлаба».

Читайте РБК в Telegram.

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Софья Полковникова
сбой магазин алкоголь
Материалы по теме
Сбой произошел в работе Steam
Общество
В работе «Дзена» произошел сбой
Технологии и медиа
Пользователи пожаловались на сбой в Telegram
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине Политика, 16:24
«Услышал звук от мотоцикла»: очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Воронеж Политика, 16:19
Депутаты одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов Политика, 16:09
Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах Политика, 16:06
«Вкусно — и точка» уволила плюнувшего в бургер сотрудника Общество, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Индийцу не разрешат выступать на КМ по киберспорту с ником «Гитлер» Спорт, 15:56
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
СК завел дело о теракте после удара дронов по Воронежу Политика, 15:49
ЭКСАР запустило новый страховой продукт для банков при экспорте Отрасли, 15:44
ГД продлила эксперимент по исламскому банкингу в России до 2028 года Инвестиции, 15:43
МВД начало проверку после заезда с флагами Азербайджана по Саратову Общество, 15:38
Шесть летних активностей: от кофейных рейвов до палаточных фестивалей Социальная экономика, 15:38
На рынок выпустят токены TRUMP на $820 млн. Что происходит с мемкоином Крипто, 15:36
Шмыгаль написал заявление об увольнении с поста премьера Украины Политика, 15:34