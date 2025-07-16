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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил о «несметных» деньгах, которые Европа тратит на оружие

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «несметными» деньги, которые Европа тратит на вооружения, сообщает «РИА Новости».

Он также заявил об «оголтелом» настрое европейских стран.

«Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», — заявил Песков

Постпред США заявил о неспособности Европы производить оружие для Киева
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее, 14 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Некоторые страны передадут свои системы Киеву, а США произведут им замену. Координацией займется НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.

Американское оружие для Украины сначала будет поступать в Европу, поскольку за него платят европейские страны, о чем заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он объяснил, что логистику будет координировать НАТО, чтобы поставки были максимально эффективными.

Рютте назвал участие Европы в оплате поставок логичным и отметил, что альянс будет сам определять, какое оружие нужно Украине.

Россия выступает против военной помощи Украине, считая ее фактором затягивания конфликта.

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Полина Дуганова
поставки оружия Европа Военная операция на Украине Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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