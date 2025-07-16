Постпред США заявил о неспособности Европы производить оружие для Киева

Постпред США при НАТО заявил о неспособности Европы производить оружие для Киева

Европа в настоящее время не может производить необходимое оружие, которое требуется Украине для обороны, отметил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине на поле боя или в случае потенциальной войны в Европе. Поэтому Соединенные Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Европа заплатит за них, и это разумный подход», — счел Уитакер.

Постпред отметил, что президент США Дональд Трамп не требовал от европейских союзников брать на себя расходы на военную помощь Украине, поскольку этого, по его словам, хотят в самой Европе.

В начале недели Трамп сообщил, что оплачивать поставки американского оружия Украине через НАТО будут страны Европы.

По его словам, США смогут передать Европе 17 комплексов Patriot. Украине вооружение поставят европейские страны, а Соединенные Штаты затем восполнят их арсеналы.